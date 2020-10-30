Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş
2020-10-30 16:56:47
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