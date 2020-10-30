Bakan Karaismailoğlu: İzmir'de ulaşım ve iletişim sıkıntısı yok (2)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇACAĞI YOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile 7 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nda incelemelerde bulundu.

5 milyar 600 milyon liraya mal olan, 11 tünelin olduğu yolda çalışan işçiler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada yol üzerinde bulunan tüneller, viyadük ve köprüler sayesinde 80 kilometrelik yolun 64 kilometreye düşeceğini söyledi. Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta ülkemizin gurur duyduğu, dünya için örnek projelerinden bir tanesini incelemek için buradayız. Kahramanmaraş'ın beklediği, en özellikli projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 11 tünelli yolun çalışmalarını incelemek üzere Göksun şantiyesindeyiz. Mevcutta 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren, içerisinde 11 tane tünelin olduğu, viyadüklerin, köprülerin olduğu çok önemli bir proje. Kayseri-Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar sağlayacak bir proje. 80 kilometre olan yol, 64 kilometreye inerek yakıtta, emisyonda, zamanda çok büyük tasarruflar sağlayacak. İnşallah 7 Kasım'da Cumhurbaşkanımızla birlikte bu yolun açılışını yapacağız."

'İZMİR'DE BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE'

Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı'na geçti. Burada yaptığı konuşmasında ise İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi, onun için buradan İzmir'e geçeceğiz. Oradaki arkadaşlarımız bütün birimlerimizle beraber teyakkuz halindeler, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İnşallah biz de arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için İzmir'e geçeceğiz. İnşallah onun da üstesinden gelip atlatacağız" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, İzmir'e gitmek için çalıştaydan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-30 18:20:08



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