45 yıl sonra madalyasını alan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KIBRIS Barış Harekâtı'nda gazi olan, 45 yıl sonra Milli Mücadele Beratı ve Madalyası'nı alan Abdullah Kuzu (66), hayatını kaybetti.
Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Abdullah Kuzu, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesine yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Kuzu'nun cenazesi, gözyaşları içinde Elmalar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta yerel gazetecilik ve radyo spikerliği yapan Serkan Ercümen Kuzu'nun da babası olan Abdullah Kuzu, 1974'te katıldığı Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yaralanarak gazi olmuştu. Kuzu'nun Milli Mücadele Beratı ve Madalyası'nı gazilik madalyası ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından harekâttan 45 yıl sonra 2019'da gönderilmiş, madalyasını dönemin Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın elinden almıştı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-31 14:18:17
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