Kahramanmaraş'ta aranan 62 kişi yakalandı, 36'sı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak amacıyla önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'uyuşturucu ticareti', 'silahlı gasp', 'hırsızlık', 'yaralama', 'sahtecilik', 'tefecilik', 'dolandırıcılık', 'silahlı tehdit' gibi suçlardan aranılan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-31 16:35:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.