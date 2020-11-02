Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam eden Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör'ün bugün sabah açıklanan sonucu pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-02 14:45:25
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