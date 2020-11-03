Kahramanmaraş'ta pazar yerleri, lokantalar ve kafelere ek korona önlemi

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve pazar yerleri için tedbirler alındı.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanarak alınan kararlara ek düzenlemeler getirdi. Buna göre, vatandaşların toplu olarak bulunduğu restoran, lokanta, kafe, kafeterya ve benzeri yeme içme mekanlarında, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yayınladığı ilgili genelgelerde belirtilen korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasına, yemek salonu ve genel kullanım alanlarının belirlenen kurallar ve alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesine, yemek servisi verilen alanda oturması gereken kişi sayısının tespit edilerek girişe uygun bir yere asılmasına ve denetim ekiplerince de bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesine karar verildi.

Ayrıca, pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanmasına, pazar alanında sergi, tezgah ve tahtalar araları 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmasına ve hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesinin girişlere asılarak ilan edilmesi başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına, akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde görevli zabıta tarafından sabah fiyat denetimlerinin yapılarak akşam saatlerinde de aynı fiyatın geçerli olmasının sağlanmasına karar verildi,

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.