Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kente çevre il ve ilçelerden gıda taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Adana, Gaziantep ve Kayseri güzergahlarındaki şehir girişlerinde araçlara yönelik künye kontrollerini gerçekleştirdi.

15 personel ve hava aracı ile yapılan kontroller, Hal Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin kayıt sisteminde yer almayan sürücülere uyarılar yapılırken taşıma, yükleme ve sevkiyat konularında pandemi kurallarının da uygulanması istendi.

Denetimlerin farklı zamanlarda devam edeceği belirtildi.

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