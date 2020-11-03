Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu yaralanan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Bahri Oktay Kurt, "Bu vatana değil ayağım canım feda olsun" dedi.

20 Ekim'de Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu yaralanan Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Bahri Oktay Kurt, tedavi gördüğü GATA'dan hava değişimi için memleketine, ailesinin yanına geldi.

Sol ayağını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Bahri Oktay Kurt'u Kahramanmaraş Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yunus Karaman evinde ziyaret ederek filografi sanatı ile yapılan Türk Bayrağı'nı hediye etti.

Gazi Kurt'un bir başka ziyaretçisi de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, Gazi Kurt'a Türk milletinin kahramanlığını ve bayrağına olan sadakatinin anlatıldığı bir tablo hediye etti.

Piyade Uzman Onbaşı Bahri Oktay Kurt ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirip ayağını kaybetmesine rağmen yüreğindeki vatan sevgisinin yaşadığını ifade ederek, “Bu vatana değil ayağım canım feda” diye konuştu.

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