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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği

İHA

Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi, sonbaharda fotoğrafçılara ve doğa severlere adeta görsel şölen sunuyor.
Sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlarıyla eşsiz manzara sunmaya başladı. Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen bölge, dikkat çekmeye devam ediyor.
Sonbaharın güzelliğini ve o bölgenin gizli kalmış güzelliklerini objektifine almaya çalıştığını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Sonbahar mevsiminde ortaya çıkan rengarenk manzarayı fotoğraflamak çok güzel ve heyecan verici bir duygu. Farklı tonlara bürünen ağaçlar, yerlere düşen yapraklarıyla ayrı bir güzellik katıyor. Bizler fotoğrafçılar olarak sonbaharın her tonunu yakalamak için bölgenin her yerini gezerek farklılıkları yakalamaya çalışıyoruz. Mutlaka buraya gelip görmeliler" dedi.

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