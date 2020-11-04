Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş’ta sabah başlayan sağanak etkili oldu.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda çalışma yaptı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için tentelerin altına sığındı.
Kentte etkili olan yağmur yerini bulutlu havaya bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.