Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmada dün sabah saatlerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.B., Ş.Ş., B.Ş. ve C.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülerek sorgulanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sek edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-04 20:02:32
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