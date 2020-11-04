Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmada 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.B., Ş.Ş., B.Ş. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Sorgulama işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sek edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

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