Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş'ta kaçak av yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 5 kişi kaçak av yaparken tespit edildi. 1 adet yaban tavşanı, 1 adet kınalı keklik ele geçirildi.

4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefet eden 5 avcı hakkında yasal işlem yapıldı.

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