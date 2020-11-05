Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak av yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 5 kişi kaçak av yaparken tespit edildi. 1 adet yaban tavşanı, 1 adet kınalı keklik ele geçirildi.
4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefet eden 5 avcı hakkında yasal işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.