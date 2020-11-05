Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Yakup Özhan, Emrah Akkaya, Batuhan Bıyıklı

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet, Erdi(Dk.32 Sefa), Halil, Hüseyin(Dk.60 Gökhan), Emin, Eren Taşkın(Dk.60 Recep), Erdem, Yakup(Dk.88 İbrahim), İsa(Dk.60 Mert), Talha, İsmet

SOMASPOR: Yusuf, Erkul(Dk.85 Özcan), Muhammed(Dk.65 Emre Tekin), Eren Yeşil(Dk.65 Uğur), Abdullah, Mustafa, Burak(Dk.65 Özcan), Ali(Dk.85 Oğuzhan), Yasin, Armağan, Kadir

GOLLER: Dk.19 Yakup, Dk.73 Recep (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, İbrahim (Kahramanmaraşspor) Erkul, Mustafa (Somaspor)TFF Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda sahasında konuk ettiği TFF Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Somaspor'u 2-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yakup, rakip ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

73'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Recep, ceza sahasında buluştuğu meşin yuvarlağı sert bir şutla kaleye göndererek maçın skorunu belirledi. 2-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kahramanmaraşspor, kupada 4'üncü tura yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-05 15:11:02



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