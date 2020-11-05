Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 2 - Somaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraşspor, Somaspor'u 20 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Yakup Özhan xxx, Emrah Akkaya xxx, Batuhan Bıyıklı xxx
Kahramanmaraşspor: Ahmet xx, Erdi x, (Sefa dk. 32 xx), Halil x, Hüseyin xx (Gökhan dk. 60 xx), Emin xx, Eren Taşkın x (Recep dk. 60 xxx), Erdem xx, Yakup xxx (İbrahim dk. 88 ?), İsa x, (Mert dk. 60 xx), Talha xx, İsmet xx
Somaspor: Yusuf xx, Erkul x (Özcan dk. 85 ?), Muhammed x (Emre Tekin dk. 65 x), Eren Yeşil x (Uğur dk. 65 xx), Abdullah xx, Mustafa x, Burak x (Özcan dk. 65 x), Ali x (Oğuzhan dk. 85 ?), Yasin x, Armağan xx, Kadir xx
Goller: Yakup (dk. 19), Recep (dk. 73) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, İbrahim (Kahramanmaraşspor), Erkul, Mustafa (Somaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.