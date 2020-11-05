Kahramanmaraş'ta toprak kayması

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Kahramanmaraş'ta iki gündür devam eden şiddetli yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, KahramanmaraşGöksun karayolu Andırın kavşağında yağmur nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Ekipler tarafından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

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