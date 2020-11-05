Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

İHA

Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta kaçak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, Keklikoluk mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda usulsüz olarak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı. Ekipler, olayla ilgili olarak 2 adet yaban tavşanı, 5 adet kınalı keklik ve 1 adet kara tavuğu muhafaza altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta toprak kayması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toprak kayması
Küspe yüklü römork, saplandığı çukurdan çıkarılırken devrildi
YEREL HABERLER Küspe yüklü römork, saplandığı çukurdan çıkarılırken ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 2 - Somaspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kahramanmaraşspor: 2 - ...
Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0
Kur’an kursu için yardım çağrısı Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat: "Çalışmalarda artık sona gelindi vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Kur’an kursu için yardım çağrısı Dulkadiroğlu İlçe ...
Göksun’a Millet Konağı yapılıyor
YEREL HABERLER Göksun’a Millet Konağı yapılıyor
Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü
YEREL HABERLER Üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü
Üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Yaşlı adam çamaşır asarken düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Yaşlı adam çamaşır asarken düşerek yaralandı
Koronayı yenen hemşireler göreve başladı Kahramanmaraş’ta korona virüse yakalanan sağlık çalışanları tedavileri tamamlandıktan sonra "Bizim için görev kutsaldır" diyerek görevlerine döndü
YEREL HABERLER Koronayı yenen hemşireler göreve ...
Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği
Kuzey Irak gazisi: "Bu vatana ayağım değil canım feda olsun"
YEREL HABERLER Kuzey Irak gazisi: "Bu vatana ayağım değil canım feda ...
Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim
Kahramanmaraş'ta pazar yerleri, lokantalar ve kafelere ek korona önlemi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta pazar yerleri, lokantalar ve ...
Kahramanmaraş’ta kartpostallık sonbahar Sonbaharla birlikte ağaçların sararan ve dökülen yaprakları doğa severlere eşsiz manzara sunuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kartpostallık sonbahar Sonbaharla ...
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X