Kaçak avlanan 12 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta kaçak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, Keklikoluk mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda usulsüz olarak av yaptığı tespit edilen 12 kişiye cezai işlem uygulandı. Ekipler, olayla ilgili olarak 2 adet yaban tavşanı, 5 adet kınalı keklik ve 1 adet kara tavuğu muhafaza altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.