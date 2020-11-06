Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir evden hırsızlık yapmak isterken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yusufhacılı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya gör bir bağ evine hırsızlık için giren 2 kişi, bir şey alamadan kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Y.A (24) ve R.Y. (22) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan ve sorgularının ardından adliyeye sek edilen Y.A. ile R.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-06 16:27:27



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