Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık olayı sonrası araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada eşkale uyan şahısları Yusufhacılı Mahallesi'nde yakaladı.

Suç kayıtları bulunan Y.A. (24) ve R.Y. (22) ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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