Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçesinde 5 farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 121 gram bonzai, 69 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylara karışan 10 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.
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