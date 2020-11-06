Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş’un korona testi pozitif çıktı

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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un korona virüs testi pozitif çıktı.



Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un bugün yaptırmış olduğu Covid19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz” denildi.

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