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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2)


EDEBİYAT YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinin ardından Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış törenine katıldı. Üzerinde 11 çift tüplü tünelin bulunduğu, 4,6 milyar liraya mal olan yolun 80 dakikadan 41 dakikaya düşeceğini anlatan Erdoğan, yola da 'Edebiyat Yolu' isminin verildiğini açıkladı.
Türkiye'nin büyük hayal ve hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, bu hedeflere ulaşma noktasında 18 yılda yapılanların önemli ama yeterli olmadığını ifade etti. Necip Fazıl Kısakürek'in, 'Devlet gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz. İl kongrelerimiz vesilesiyle şehirlerimizi ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerimizin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun-Sivas rehabilitasyon projesinin açılışını yaptık. Önceki hafta toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya'mızla özellikle buluşturduk. Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz."
TÜRKİYE'NİN GURUR ABİDESİ
Kahramanmaraş'ta açılışını yaptıkları yolun Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eser olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: 
"Önceki yıllarda inşası biten bölümleri peyderpey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkıları bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay'ın, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaeddin Özdenören'in, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere veriyoruz. Bu yolun ismini de 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik."
Yolun doğu, batı, kuzey ve güney hatlarını birleştireceğini, transit trafik ve turizm hareketliliğini de sağlayacağı artışla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 kilometre kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep devlet yolu ile birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş'ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak' dedi.
ENGELLERE ALDIRMADIK
Kahramanmaraş'ın işgal döneminde bağımsızlık aşkı ile milleti aydınlattığını ve AK Parti olarak kendilerinin de her zaman Kahramanmaraş'tan güç aldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"18 yılda tüm kritik süreçlerde destek ve dualarınızı yanımızda bulduk. Bize güvendiniz, bize inandınız, mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Biz de o güven ve teveccühü boşa çıkarmamak için engellere aldırmadık, zorluklarda yılmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. İçeride vesayetin temsilcilerinin, dışarıda Türkiye düşmanlarının sabotajlarına rağmen yaptığımız okullarla üniversitelerle yollarla konutlarla barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti güçlendirerek ekonomiyi, ihracatı, üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar katarak Türkiye'ye çağ atlattık. Kimsenin kökenine, meşrebine, farklılığına bakmadan, her rengi aynı samimiyetle kucakladık. 83 milyonun her ferdine aynı sevda ve heyecanla hizmet ettik. Bu ülkenin sadece güneyini, batısını, birileri gibi sahilleri değil 780 bin kilometre karenin her karışını, her çakıl taşını seviyoruz. Bizim kalbimizde ülkemizin her köşesinde yaşayan insanlara yetecek kadar Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde gerçeği kabul ediyor. 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki altyapı ve hizmet farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Ankara'da ne varsa Hakkari'de o vardır. İstanbul'da İzmir'deki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Adıyaman'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir. Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik ayın zamanda her ferdin devletine güvenmesini sağladık."
Erdoğan konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte kurdelesini kestiği yolu hizmete açtı.DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer KOÇ, Kadir GÜNEŞ
2020-11-07 17:34:18

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