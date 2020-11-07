Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi açılışını gerçekleştirdiği Kahramanmaraş-Göksun yolunda makam aracıyla ilk sürüşü de yaptı.

DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ-Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ

2020-11-07 17:38:37



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