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Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi

DHA

Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan Aşık Mahzuni Şerif´in kardeşi Salman Cırık, "Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi, fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-20 Kasım'da düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı finali Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 100 başvurunun olduğu yarışmada, elemelerden sonra yarı finale kalan 31 kişi, finale kalmak için sazlarıyla Aşık Mahzuni Şerif´in türkülerini en iyi şekilde seslendirmeye çalışırken, yarışmanın jüri üyeleri, finalistleri belirlemede oldukça zorlandı.
Pandemi nedeniyle çok az sayıda kişinin davet edildiği yarışma, belediyenin sosyal medya hesabından da canlı yayınlandı.
`BU PROGRAMLA ONORE OLDUK´
Yarışmanın davetlileri arasında Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Süleyman Cırık da vardı. Gazetecilere açıklama yapan Cırık, ağabeyi adına yarışma düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını söyledi. Cırık, "Çok duyguluyum ve duygularımı ifade edemiyorum. Sizleri gördükçe Mahzuni'yi görmüş gibi oluyorum ve buradan, bu ortamdan gitmemek istiyorum. Çok duyguluyum, bu programı hazırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi. Ama şu anda bu programla söyletiyorlar, onunla da onore oluyoruz" diye konuştu.
DOĞAN: ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ GENÇLERİMİİN TANIMASINI İSTİYORUZ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ise 16 dalda yapılacak olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne 4 bin 22 başvurunun yapıldığını, bunlardan birinin de ses yarışması olduğunu belirtti. Doğan, şunları söyledi:
"Aşık Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş'ın çok önemli bir değeri. Aşıklık genelinin, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değeri. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimizin tanımasını istiyoruz. Yaptığımız bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında. Ben bütün katılımcılara ve Aşık Mahzuni Şerif'e gönül verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın finali 18 Kasım Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın katılımıyla saat 20.00'de yapılacak finale bütün Kahramanmaraşlıları bekliyoruz"DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-08 16:42:11

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