Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İrem Aşık yönetimindeki 16 BYK 45 plakalı otomobille karşı yönden gelen Muhammet Karcı'nın kullandığı 46 N 4403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Elmas Şensoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza erine gelen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Muhammet Karcı ve Elmas Şensoy, Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2020-11-08 17:46:59



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