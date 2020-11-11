2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Sarıyer: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor sahasında Sarıyer ile 00 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Ali Kandemir xxx, Vural Gül xxx, Vedat Hoşman xxx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Kadir xx, Emin xx, Gökhan x (Recep dk.56 x), Hüseyin xx, İsa xx, Talha xx, Halil xx, Yakup xx, Erdi Bakırcı xx, Mert xx
Sarıyer: Ali xx, Oğuz xx, Nuri xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Şaban xx, Savaş xx, Mahmut xx, Okan xx, Bertul xx (Fatih dk. 69 x), Ömer xx (Bertuğ dk. 87 ?), Furkan xx (İlyas dk. 69 x)
Sarı kartlar: Hüseyin, Talha, İsa (Kahramanmaraşspor) Mahmut, Bertul, (Sarıyer)
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