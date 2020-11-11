Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu.



Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden Emine Kılıçarslan'dan (73) haber alamayan yakınları evine gitti. Eve gelen yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Kılıçarslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.