Devre mülklerinin tapusunu 7 yıldır alamadılar

Kahramanmaraş’ta bir grup vatandaş, satın aldıkları devre mülkün tapularının 7 yıldır verilmediğini ileri sürerek, hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.

Özel İdare İş Merkezi önünde basın açıklaması yapan vatandaşlar, Hatay’da devre mülk satın aldıklarını ancak tapularının verilmediğini ileri sürdü.

Vatandaşlar, kendilerine 9 bloklu bir projenin anlatıldığını ve satışın hazırda bulunan 3 blok üzerinden yapıldığını, kalan 6 blokun ise yapılmadığını iddia etti. Grup adına konuşan Ali Uluers, "İlgili firmaya karşı hukuki işlemleri başlatacağız. Şu an açılmış 114 dava dosyası var. Halen her hafta sonu vatandaşlar bölgeye götürülerek satış yapılıyor. Bölgenin üzerinde de devlet şerhi bulunuyor ve bu yüzden tapularımızı alamıyoruz. Paramızı istediğimizde, 2013'teki şartlar üzerinde vermeyi teklif ediyorlar. O dönem 1015 bin liradan satın aldığımız yerleri, bugün kendileri 8090 bin liradan satıyor" dedi.

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