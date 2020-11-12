Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde dikilen fidanlara şehitlerin adı verildi.

Denizli Mahallesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dikilen fidanlara, terörle mücadele eden şehitlerin isimleri yazıldı.

Gelecek nesillere hem vatan sevgisini hem de doğa sevgisini aşılamak için yapılan bu etkinliklerin önemini vurgulayan gönüllüler, Şehit Eren Bülbül, Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Akif Akçadağ, Şehit Ahmet Saygılı, Şehit Serkan Bursalı, Şehit Erkan İmalı, Şehit Sinan Türkoğlu ve Şehit Niyazi Ergüven’in isimlerini dikilen fidanlara verdi.

Gönüllü gençlerden Leyla Demirci, “Gönüllü arkadaşlarla, bu etkinliğe destek vermek istedik. Burada dikilen fidanlılarımıza şehitlerimizin isimlerini yazdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.