Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor, adliyede (2)

6'SI TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak klinikte polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriyeli 1'i kadın 7 doktor sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcısınca sorgulandı. Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-12 20:06:46
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