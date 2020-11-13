Kahramanmaraş’ta asfalt çalışmaları

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kentin önemli bulvarlarında asfalt çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Şehrin en önemli arterlerinden olan bölgede ilk olarak kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları gerçekleştirildi, ardından caddenin asfalt serimi yapıldı. Bölgede gece mesaisi de yapan ekipler kısa sürede caddeyi trafiğe açtı.

Ekipler, Hanefi Mahçiçek Bulvarının Binevler Haydarbey bağlantısını sağlayan Gazi Osmanpaşa Bulvarı’nda da yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmayla deforme olan yolun asfalt kazıma işlemleri tamamlanırken, bulvarda serim işlemlerinin de kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

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