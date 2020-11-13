Döngel Şelalesi’ne yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta her renk tonunu barındıran Döngel Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.
Onikişubat ilçesi sınırlarındaki Döngel Şelalesi, sahip olduğu doğal güzelliklerle tam bir görsel şölen sunuyor. Merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Döngel Şelalesi ‘doğa harikası’ olarak yıllardır doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
Bol oksijenli temiz ve serin havada sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmak, çadır kurmak, bitki türlerini incelemek, fotoğraf çekmek ve birçok aktivitenin yapılması için Döngel Şelalesinin en uygun yer olduğunu söyleyen doğaseverler, özellikle bu mevsimde herkesin şelaleyi görmesini tavsiye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.