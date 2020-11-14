Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı (2)

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TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiası ile gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, sevk edildiği adliyede 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-14 16:53:19



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