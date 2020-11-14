Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu sevdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı etkinlikleri kapsamında iki seans olarak sahnelenen ‘Çarpım Tablosu’ adlı oyunu çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı etkinlikleri tiyatro ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Çarpım Tablosu isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Şebnem Güler Karacan’ın yazdığı, Osman Doğan’ın yönettiği oyun, 11.00 ve 13.00 olmak üzere iki gösterimle miniklerle buluştu. Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen müzikli çocuk oyununu çocuklar ilgi ile takip etti.

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