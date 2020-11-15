Yaban hayvanlarının izinde Gezgin Baki Özdoğan'ın en büyük tutkusu yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekmek

Kahramanmaraşlı fotoğrafçı gezgin Baki Özdoğan'ın en büyük tutkusu yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekmek.

Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki iklimleri sınırları içinde barındıran Kahramanmaraş’ta birbirinden farklı türde yabani hayvan yaşıyor. Fotoğraf tutkunu gezgin Baki Özdoğan da gittiği yerlerde makinası ile yaban hayvanlarının fotoğrafını çekiyor. İguana, baykuş ve yılan gibi hayvanları fotoğraflayan Özdoğan, “Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Allah’ın yarattığı canlıların, özellikle nesli tükenmekte olan yabani hayvanların fotoğrafını çekerek arşivliyorum. Kendimce farklı türlerde hayvan fotoğrafladım. Kahramanmaraş sınırları içinde çektiğim hayvanların korunması için de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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