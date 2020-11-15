Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta, sokak ortasında Mehmet Gül'ü (17) bıçaklayarak, öldüren kişinin Mahmut E. (18) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan Mahmut E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Mahmut E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-15 17:54:37
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