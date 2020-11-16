Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek yakalanan 81 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, silahlı tehdit, tefecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 12 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezası ile aranan 41 kişi ile farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-16 16:46:50



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