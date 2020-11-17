Koronavirüsü yenen belediye başkanına çiçekli karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen belediye başkanına çiçekli karşılama

DHA

Koronavirüsü yenen belediye başkanına çiçekli karşılama


Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Fatih Güven, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra geldiği belediye binasında personel tarafından çiçekle karşılandı.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 7 Kasım Cumartesi günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olması nedeniyle doktorların evinde tedavisine başladığı Güven, koronavirüsü yendi. Tekrar eski sağlığına kavuşan Mehmet Fatih Güven, bugün Afşin Belediyesi'nde görevine başladı. Güven, belediyenin bahçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik ve personeli tarafından çiçekle karşılandı. Makamına geçen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, karşılamadan dolayı personele teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Ömer KOÇ
2020-11-17 13:44:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ ...
Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, ...
Kocasının vurduğu kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocasının vurduğu kadın hayatını kaybetti
Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, ...
Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeler şehit isimleriyle dağıtıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin ...
Kahramanmaraş'ta karantinadaki özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karantinadaki özel sektör ...
Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i ...
Kahramanmaraş'ta 41 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 41 kişi tutuklandı
Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı
Kollarına taktıkları maskeden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kollarına taktıkları maskeden uyuşturucu çıktı
Polisten köy okuluna kitap desteği Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, köy okulunda eğitim gören öğrencilere 400 adet kitap seti hediye etti
YEREL HABERLER Polisten köy okuluna kitap desteği Kahramanmaraş ...
Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu
YEREL HABERLER Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu
Kıskandığı eşini vurdu Kahramanmaraş'ta kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini silahla yaralayan koca olaydan sonra yakalandı Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi
YEREL HABERLER Kıskandığı eşini vurdu Kahramanmaraş'ta kıskançlık ...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi için iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi için ...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni iddianame Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni ...
Barajda sular çekildi köyün kalıntıları ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce terk edilen köyün kalıntıları, Sır Barajı sularının azalmasıyla gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Barajda sular çekildi köyün kalıntıları ortaya ...
Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı korona virüse yenildi Hayatını kaybeden sağlık çalışanı gönüllü olarak pandemi çağrı merkezinde çalışıyordu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı korona virüse ...
Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti
Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Kahramanmaraş’ta ayva hasadı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ayva hasadı
Kahramanmaraşlı şehidin adı üs bölgesine verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı şehidin adı üs bölgesine verildi
Yaban hayvanlarının izinde Gezgin Baki Özdoğan'ın en büyük tutkusu yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekmek
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarının izinde Gezgin Baki Özdoğan'ın en ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X