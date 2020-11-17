Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)



'AYRILACAĞIM' DEYİNCE VURMUŞ

Kahramanmaraş'ta, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren Taner Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, sorgusunda, psikolojik sorunları olduğunu ve eşiyle kıskançlık nedeniyle daha önce de tartıştığını söyledi. Şahin, "Sabah yine kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Serpil, 'Senden ayrılacağım, seninle olmuyor' deyince ben de tabancayla vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

Taner Şahin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-17 14:58:53



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