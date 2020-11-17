4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli, 4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, aralarında aktif görevde olan 1 öğretmenin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Kahramanmaraş'ta 5, Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta 1'er kişi olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-17 17:04:40



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