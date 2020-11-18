Yaylalar "güz çiğdemleri" ile rengarenk oldu

Kahramanmaraş yaylaları güz çiğdemi olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.

Sonbahar yağmurlarıyla birlikte kendini göstermeye başlayan güz çiğdemleri oldukça narin bir yapıya sahip. Beyaz olarak açmaya başlayan çiçekler daha sonra mor rengini alarak yaylalarda görsel şöleni oluşturdu.

Güz çiğdeminin doğaya ‘kar geliyor’ mesajını verdiğini söyleyen fotoğrafçı Fatih Emre Asya, “Bitki çeşitliliği bakımından Türkiye’de üçüncü sırada yer alan Kahramanmaraş dağlarında 2500 çeşit bitki bulunduruyor. Bir fotoğrafçı ve doğasever olarak zor şartlarda açan çiçekler her zaman ilgimi çekmiştir. Karçiçeği, mavi kardelen, kardelen, yaban karanfili ve güz çiğdemleri. Güz çiğdemleri sonbahar yağmurlarıyla kendini göstermeye başlar. Sarı çiğdem gibi soğanlı bir çiçektir. Yapraklarının olmayışı ayrıca ilginç gelmiştir bana her zaman. Oldukça narin bir bedeni vardır. Uzun yaz mevsimi boyunca yağmur yüzü görmeyen yüksek dağların sakinleri, su ihtiyaçlarını havadaki nemden ve sisten karşılar. Yağmur yağmasa bile açan bu çiçekler yağmurun da yağmasıyla adeta coşar. Rengiyle, narin yapısıyla harika bir çiçek olan güz çiğdemi safran çiçeğini andırır ki aynı aileden olduklarını düşünüyorum. Gazeller arasında kendini gösterir genelde” dedi.

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