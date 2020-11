Kahramanmaraş’ta “En iyi narkotik polisi anne” projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi Kahramanmaraş’ta hayata geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda ev hanımı anneler katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, “Güvenlik güçlerimiz narkotik suçların her türlüsüyle mücadele etmeye devam ediyor. Kentimizdeki her mahallesinde bilinçlendirme faaliyetlerini annelerimizin desteğiyle daha güçlü bir hale bürünecektir. Çocuklarınızın her anının güvenlik güçlerimiz ile paylaşın. Değerli varlıklarımızın uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmesi engellemek için devletimizin desteğini her zaman yanınızda hissedebilirsiniz” dedi.

Vali Coşkun’un konuşmasının ardından narkotik polis memuru Mehmet Akgül, narkotik ile mücadelede annelere videolu anlatımda bulundu.

Projeyle uyuşturucu bağımlısı bireylerin yüzde 90’ına yakının annesinin ev hanımı olduğu belirtilirken, madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ilk sıranın yüzde 47 oran ile kendi evi çıktığı belirlendi.

