Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü Kazada aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı’nda meydana geldi. Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, bulvarda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü araçta sıkıştı.
Polisin güvenlik önlemleri aldığı kazada itfaiye ekiplerince araçta sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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