Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışmada Kevser Özdemir birinci oldu

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapmasında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın final heyecanı yaşandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarışmanın finali Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Pandemi kuralları kapsamında salonda sosyal mesafe kuralları uygulandı.

Yarışmada birinciliği Kevser Özdemir, ikinciliği Alil Aslan, üncülüğü Mergül Palta dördüncülüğü ise Süleyman Güçlü elde etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan,

Aşık Mahzuni Şerif’in adının yaşatılması adına ses yarışması yapıldığını belirterek, “Biz bu yarışmaya 30 Ekim itibariyle başvuruları tamamladık ve öncelik ön eleme ve yarı final yapıldı bugün de yarı finalde ilk 10’a kalanlar arasında yarışma yapılacak. Aşık Mahzuni Şerif ülkemizin çok önemli bir ozanı ve değeridir. Onun adını yaşatmak için böyle bir yarışmayla, yeni sesler ve yeni yorumlarla kamuoyu ile buluşturmak istedik. Edebiyat günleri kapsamında yaptığımız bir çalışmadır” diye konuştu.

Yarışma sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan mini konser verdi.

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