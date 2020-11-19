4 çocuk, çaldıkları midibüsle kaza yapınca yakalandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, 18 yaşından küçük 4 kişi, çaldıkları midibüsle kaza yaptı. Çocukların yara almadan kurtulduğu kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde KahramanmaraşGaziantep yolunda meydana geldi. İddiaya göre, şirkete ait olan 46 S 0133 plakalı midibüs; S.U. (11), E.D. (14), F.A. (15) ve M.H. (17) tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Peşindeki polislerden kurtulmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu midibüs, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Midibüsün devrilme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan S.U., E.D., F.A. ve M.H. itfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkarıldı. Şüpheliler, daha sonra polis tarafından emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-19 10:03:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.