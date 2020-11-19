Kavga sırasında yere düşerek öldü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta Durdu Gümüş (72), bilinmeyen nedenle C.S. (28) ile kavga ederken, yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti. C.S., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Saraçhane Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, C.S. ve Durdu Gümüş, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Bu sırada Gümüş, aniden yere düştü. C.S. ise 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, C.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-11-19 13:59:13



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