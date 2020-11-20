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Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı

DHA

Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'taki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.
Genelge gereği Kahramanmaraş'taki alışveriş merkezi, market, berber, kuaför, güzellik merkezleri ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri saat 20.00'de kapandı. Lokanta, kafe gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmeler masalardaki baharatlık takımları ile peçetelikleri toplayıp dışarıdaki masaları da içeri almaya başladı.
Saat 20.00'den sonra gelen müşterileri yasak gereği içeri alamayacaklarını belirten işletmeciler, paket servisi ile hizmete devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan polis ekipleri de yasak kapsamında kapatması gereken işletmeleri denetledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-20 21:16:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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