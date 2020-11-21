Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, bir eve düzenlediği operasyonda 764 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili de 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Şube Amirliği ekipleri, Ekinözü ilçesinde ortaklaşa operasyon düzenledi. İlçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi’nin Davutlar mezrasında bir evde arama yapan narkotik ve istihbarat ekipleri, 764 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 şahıs da gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı.

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