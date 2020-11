Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin 'Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu. Yılın Kültür Edebiyat Platformu Ödülü Mücerret´e, Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü Figen Yaman Coşar´a, Yılın Öykü Kitabı Ödülü Emin Gürdamur´a, Yılın Romanı Ödülü Meliha Öz´e, Yılın TV Programı Ödülü Ahmet Murat´a, Yılın Araştırma Kitabı Ödülü Ahmet Özalp´e, Yılın Şiir Kitabı Ödülü Cevdet Karal´a, Yılın Edebiyat Dergisi Ödülü ise Mahalle Mektebi´ne verildi.

1'nci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi´nde düzenlenen Edebiyat Ödülleri gecesiyle sona erdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, şair ve yazarlar ile davetlilerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız yaptı.

Şairlerin şiir dinletisiyle başlayan geceye Yücel Arzen ve orkestrası damga vurdu. Davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Arzen ve orkestrası, repartuvarında Necip Fazıl Kısakürek´in eserlerine de yer verdi. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan Yücel Arzen,"Sözün, kelimenin ayaklarının yere bastığı şehirdir Kahramanmaraş. Bu topraklarda kelimeye verilen önem fevkalade" dedi.

DEĞERLENDİRMEDE 2019 ESERLERİ DİKKATE ALINDI

Daha sonra jürisinde Rasim Özdenören, İskender Pala, Kemal Sayar, Fatih Andı, Mevlana İdris, Necip Tosun ve Güray Süngü´nün yer aldığı Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri açıklandı. Jüri adına bir konuşma yapa Güray Süngü, "2019 yılında yayımlanmış eserler dikkate alındı. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş´a ve edebiyat ailemize hayırlı olsun" diye konuştu.

YILIN KÜLTÜR EDEBİYAT PLATFORMU: MÜCERRET

İlk olarak Bahaettin Karakoç anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü açıklandı ve `Mücerret´ ödüle layık görüldü. KSÜ Rektörü Niyazi Can´dan ödülü alan Mücerret Yayın Editörü İsmail Halis, "Burada ödül almak çok büyük bir onur. Kahramanmaraş´ta bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YILIN ÇOCUK EDEBİYATI: EVRENDEKİ SON HAZİNE/FİGEN YAMAN COŞAR

Cahit Zarifoğlu anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü´nün sahibi Evrendeki Son Hazine isimli kitabıyla Figen Yaman Coşar oldu. Ödülü programa katılamayan Yazar Coşar adına Mevlana İdris´e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş takdim etti.

YILIN ÖYKÜ KİTABI: HERKESTEN SONRA GELEN/EMİN GÜRDAMUR

Rasim Özdenören adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Emin Gürdamur´a verildi. Ödülünü AK Parti Milletvekili İmran Kılıç´tan alan Gürdamur, "Kitabımı bu ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş´ı böyle bir nitelikli etkinlikle buluşturan Büyükşehir Belediyesi´ne teşekkür ediyorum" dedi.

YILIN ROMANI: NEKRO PORTA/MELİHA ÖZ

Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü'nün sahibi ise Meliha Öz oldu. Yazar Öz´e Nekro Porta Ölüler Kapısı kitabıyla layık görüldüğü ödülünü AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel takdim etti. Meliha Öz, "Kitabım için Kahramanmaraş´tan ses geldi. Edebiyat dünyasından bahsediyorsak oranın başkenti Kahramanmaraş´tır. Bu sebeple Kahramanmaraş´ta bu ödülü almak çok daha kıymetli. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

YILIN TV PROGRAMI: EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ/AHMET MURAT

Abdurrahim Karakoç anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü´nün sahibi `Edebiyat Söyleşileri´ ile Ahmet Murat Özel oldu. Geceye katılamayan Özel´in ödülünü İsmail Kılıçarslan´a Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay takdim etti. Kılıçarslan, "Ahmet Murat´ın herkese çok selamı var. Onun bir sözünü ifade etmek isterim: `Şair şiirini yazarken kimseye sormuyor, iyi ki" diye konuştu.

YILIN ARAŞTIRMA KİTABI: AKLI KAMAŞTIRAN BELAGAT KASIRGASI SAFAHAT´IN YANKILARI/AHMET ÖZALP

Nuri Pakdil anısına Yılın Araştırma Kitabı Ödülü, Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat´ın Yankıları kitabıyla Nuri Ahmet Özalp´e verildi. Ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş´ten alan Özalp, "Bu ödülü Mehmet Akif ve Nuri Pakdil´in aziz hatıralarına armağan ediyorum. Bugün burada olmaktan büyük memnuniyet duydum, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

YILIN ŞİİR KİTABI: SEVGİLİLER VE BİR DAHA SEVEMEYECEKLER İÇİN KÜÇÜK ŞİİRLER VE DİĞERLERİ/CEVDET KARAL

Erdem Bayazıt anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü´nün sahibi Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri ile Cevdet Karal oldu. Geceye katılamayan Karal´ın ödülünü Şair Yusuf Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker´in elinden aldı.

YILIN EDEBİYAT DERGİSİ: MAHALLE MEKTEBİ

Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi´nin oldu. Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Kasay, Yayın Danışmanları Abdullah Harmancı ve Köksal Alver olan dergiye ödülü AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir takdim etti. Ulvi Kubilay Dündar, "Yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu programı organize eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

