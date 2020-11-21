Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapanış programı ile sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapanış programı ile sona erdi

İHA

Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapanış programı ile sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ‘Edebiyat Ödülleri’ programıyla sona erdi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe kentin protokolü, şair ve yazalar ile vatandaşlar katıldı.
Sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız’ın gerçekleştirdiği ‘Edebiyat Ödülleri Gecesi’, şairlerin şiir dinletisiyle başladı. Ardından Yücel Arzen ve orkestrası tarafından konser verildi. Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin de yer aldığı repertuarı seslendiren Arzen, ‘Sözün, kelimenin ayaklarının yere bastığı şehirdir Kahramanmaraş. Bu topraklarda kelimeye verilen önem fevkalede’ diye konuştu.
Program, jürisinde Rasim Özdenören, İskender Pala, Kemal Sayar, Fatih Andı, Mevlana İdris, Necip Tosun ve Güray Süngü’nün yer aldığı Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin açıklanmasıyla devam etti. Jüri adına selamlama konuşması yapan Güray Süngü, “2019 yılında yayımlanmış eserler dikkate alındı. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’a ve edebiyat ailemize hayırlı olsun” diye konuştu.
İlk olarak Bahaettin Karakoç anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü açıklandı ve ‘Mücerret’ ödüle layık görüldü. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can’dan ödülü alan Mücerret Yayın Editörü İsmail Halis, “Burada ödül almak çok büyük bir onur. Kahramanmaraş’ta bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Cahit Zarifoğlu anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü’nün sahibi Evrendeki Son Hazine isimli kitabıyla Figen Yaman Coşar oldu. Ödülü programa katılamayan Yazar Coşar adına Mevlana İdris’e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş takdim etti.
Rasim Özdenören adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Emin Gürdamur’a verildi. Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü sahibi ise Meliha Öz oldu. Abdurrahim Karakoç anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü’nün sahibi ise ‘Edebiyat Söyleşileri’ ile Ahmet Murat Özel oldu.
Nuri Pakdil anısına Yılın Araştırma Kitabı Ödülü, Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat’ın Yankıları kitabıyla Nuri Ahmet Özalp’e verildi. Erdem Bayazıt anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü’nün sahibi Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri ile Cevdet Karal oldu.
Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi’nin oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da biberli dondurmaya büyük ilgi TÜYAP Fuarı’na katılanlar acı ile tatlının karıştığı dondurmadan tattı
YEREL HABERLER İstanbul'da biberli dondurmaya büyük ilgi TÜYAP ...
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu
Artık çamaşırlarını nöbetleşe yıkamayacaklar Akedaş Elektrik Dağıtım’dan Ekinözü ilçesine yatırım atağı
YEREL HABERLER Artık çamaşırlarını nöbetleşe yıkamayacaklar Akedaş ...
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler ...
173 bin liralık hırsızlık yaptılar ama kaçamadılar Yaşlı çiftin çantasındaki 173 bin liralık altın ve parası çalan iki kişi paraları harcayamadan yakalandı
YEREL HABERLER 173 bin liralık hırsızlık yaptılar ama ...
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis ...
Kahramanmaraş'ta yazar ve okur buluşmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yazar ve okur buluşmaları
Maske takmayan kadından polise özür Maskesiz yakalanan kadın: "Çalışmıyorum zaten unuttum özür dilerim"
YEREL HABERLER Maske takmayan kadından polise özür Maskesiz ...
Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı Ahır Dağı Yedikuyular bölgesi beyaza büründü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı Ahır Dağı ...
Maraş paça kavanoza girdi
YEREL HABERLER Maraş paça kavanoza girdi
Yanan ormanlar için fidan diktiler
YEREL HABERLER Yanan ormanlar için fidan diktiler
Kervancıoğlu’ndan fuarda dondurma şov
YEREL HABERLER Kervancıoğlu’ndan fuarda dondurma şov
Kavga sırasında yere düşerek öldü
YEREL HABERLER Kavga sırasında yere düşerek öldü
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ...
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, ağır ...
4 çocuk, çaldıkları midibüsle kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER 4 çocuk, çaldıkları midibüsle kaza yapınca yakalandı
Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışmada Kevser Özdemir birinci oldu
YEREL HABERLER Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses ...
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü Kazada aracın sürücüsü yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü Kazada aracın ...
Çaldıkları minibüs ile kaza yaptılar
YEREL HABERLER Çaldıkları minibüs ile kaza yaptılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X